Globo compra briga com Nordeste por causa de nova novela, ‘Lá na Minha Terra’

Em tempos em que a audiência da TV aberta anda de mal a pior, qualquer passo em falso é motivo para uma grande celeuma. Por isso mesmo se espera que lançamentos de produções do porte de uma novela, ainda hoje o principal produto de entretenimento do setor televisivo no país, sejam cercados de todo o cuidado possível. O que se vê com Lá na Minha Terra, porém, não é bem assim.

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Criado e escrito por Mário Teixeira, com colaboração de Marcos Lazarini, Letícia Mey, Mariana Torres, Pedro Alvarenga e Raul Damascen, lançado nesta segunda-feira, 9, no horário das 6 da TV Globo, o folhetim vem sendo alvo de críticas de todos os lados – por parte dos telespectadores e da crítica.

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A forte repercussão negativa surgiu a partir da representação estereotipada (logo, reducionista) da região Nordeste, apontada como um problema já nas chamadas anteriores à estreia. A Globo, mesmo sabendo que isso poderia desagradar em cheio seu público, manteve toda a proposta e a levou ao ar.

A razão crítica se baseia numa visão de atraso ao representar um Nordeste “arcaico”. O primeiro capítulo trouxe personagens tomando banho em cercados externos e falas sobre a falta de água potável. A produção insiste em uma imagem ultrapassada da região que tem se modernizado e atraído turistas aos montes nas últimas décadas. Problema este já apontado em outros momentos.

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O fato da emissora ainda hoje se apossar de narrativas que, quando ambientadas no Nordeste, retratam uma estética ultrapassada e batida, mostra que se aprofunda uma visão errônea sobre seus nove estados ali localizados. Se as tramas passadas no Sudeste costumam retratar cenários modernos, sobra aos nordestinos o seu oposto – a pobreza, precariedade de vida e ausência de perspectivas.

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Lá na Minha Terra, que se utiliza de cenários com aparência gasta e figurinos desgastados para dar um contexto de abandono, em nada acrescenta para a discussão necessária de se romper estereótipos sobre a região. Essa, sim, com uma pluralidade econômica, urbana e cultural que movimenta o país a partir de seus nove estados.

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