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Cultura

Globo compra briga com Nordeste por causa de nova novela, ‘Lá na Minha Terra’

Análise: as consequências imediatas após estreia de trama das seis, nesta segunda-feira, 9

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 11h51 | Atualizado em 10 nov 2026, 13h24
Mulher de cabelos longos e cacheados, vestindo um vestido branco e botas marrons, segura um cajado e uma bolsa de couro, caminhando em uma paisagem árida com arbustos e montanhas rochosas ao fundo
Maria Lina Madeira (Arianne Botelho) em 'Lá na Minha Terra'.  (Reprodução/TV Globo)
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Globo compra briga com Nordeste por causa de nova novela, ‘Lá na Minha Terra’ Priorize VEJA no Google

Em tempos em que a audiência da TV aberta anda de mal a pior, qualquer passo em falso é motivo para uma grande celeuma. Por isso mesmo se espera que lançamentos de produções do porte de uma novela, ainda hoje o principal produto de entretenimento do setor televisivo no país, sejam cercados de todo o cuidado possível. O que se vê com Lá na Minha Terra, porém, não é bem assim.

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Criado e escrito por Mário Teixeira, com colaboração de Marcos Lazarini, Letícia Mey, Mariana Torres, Pedro Alvarenga e Raul Damascen, lançado nesta segunda-feira, 9, no horário das 6 da TV Globo, o folhetim vem sendo alvo de críticas de todos os lados – por parte dos telespectadores e da crítica.

Leia também: A obsessão da Globo com Nordeste em ‘Lá na Minha Terra’, nova novela das 6

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A forte repercussão negativa surgiu a partir da representação estereotipada (logo, reducionista) da região Nordeste, apontada como um problema já nas chamadas anteriores à estreia. A Globo, mesmo sabendo que isso poderia desagradar em cheio seu público, manteve toda a proposta e a levou ao ar.

A razão crítica se baseia numa visão de atraso ao representar um Nordeste “arcaico”. O primeiro capítulo trouxe personagens tomando banho em cercados externos e falas sobre a falta de água potável. A produção insiste em uma imagem ultrapassada da região que tem se modernizado e atraído turistas aos montes nas últimas décadas.  Problema este já apontado em outros momentos.

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O fato da emissora ainda hoje se apossar de narrativas que, quando ambientadas no Nordeste, retratam uma estética ultrapassada e batida, mostra que se aprofunda uma visão errônea sobre seus nove estados ali localizados. Se as tramas passadas no Sudeste costumam retratar cenários modernos, sobra aos nordestinos o seu oposto – a pobreza, precariedade de vida e ausência de perspectivas.

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Lá na Minha Terra, que se utiliza de cenários com aparência gasta e figurinos desgastados para dar um contexto de abandono, em nada acrescenta para a discussão necessária de se romper estereótipos sobre a região. Essa, sim, com uma pluralidade econômica, urbana e cultural que movimenta o país a partir de seus nove estados.

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