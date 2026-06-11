Globo, Cazé TV e SBT se preparam para primeiro embate direto na Copa do Mundo

A transmissão da Copa do Mundo nunca antes foi tão fragmentada: nos próximos 39 dias, as partidas do torneio se dividem na televisão brasileira entre Globo e SBT, com a Cazé TV exibindo todos os jogos no YouTube. A disputa começa já nesta quinta-feira, 13, com a cerimônia de abertura e a partida inaugural entre México e Marrocos, que terá embate direto entre todas as plataformas.

Exibidor tradicional da Copa, o grupo Globo se viu neste ano em uma situação inédita: vai transmitir “só” 55 jogos, enquanto a concorrente Cazé exibe todas as 104 partidas de graça no YouTube. Para contornar a situação, passou a alardear em sua programação vários chamados para que o público compre antenas de tv digital e assista aos jogos do Brasil sem delay na tv aberta.

Em resposta à propaganda do canal, Casimiro Miguel ironizou a situação ao vivo, destacando que a concorrente não vai exibir todas as partidas do torneio. “Já comprou sua antena? Sintoniza na Cazé TV. Tem gente que vai comprar antena e não vai achar o jogo hein. Toma cuidado”, disparou ele para Luisinho durante a programação.

No futebol, o atraso é um problema recorrente: quem assiste na tv por assinatura costuma receber spoilers dos vizinhos com antena tradicional, que gritam gol segundos antes da bola balançar a rede na transmissão a cabo. No streaming e no YouTube o atraso costuma ser ainda maior, vez ou outra ultrapassando a casa dos 10 segundos — o que coloca a Cazé em desvantagem na disputa.

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Também detentor de parte dos direitos, o SBT exibe, em parceria com a NSports, 32 partidas, incluindo as do Brasil. Assim como a Globo, a emissora tem incentivado os telespectadores a compraram antenas digitais para ver os jogos sem atraso, além de apostar na narração de Galvão Bueno como chamariz para atrair o público nas partidas do Brasil.

Com a transmissão mais fragmentada do que nunca, a Cazé tem a seu favor o fato de ser o único canal a exibir todos os jogos da Copa, com uma equipe turbinada para a competição. Na internet, a Globo aposta no equilíbrio entre descontração e informação da GE TV para tentar bater de frente com a Cazé no YouTube. O SBT também participa do embate, já que os jogos exibidos pelo canal tem transmissão simultânea no canal da NSports. Resta saber quem vai ganhar a disputa quando a bola rolar.

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As três cerimônias de abertura

Sediada nos Estados Unidos, México e Canadá, a Copa de 2026 terá uma cerimônia de abertura em cada país-sede, com shows que reúnem mais de 15 artistas.

A primeira ocorre no México, a partir das 14h30 (horário de Brasília) de hoje, logo antes da primeira partida entre a seleção do próprio país e o time da África do Sul. Ao lado do cantor nigeriano Burna Boy, Shakira apresentará a música Dai Dai, faixa oficial do Mundial que tem como objetivo levantar 100 milhões de dólares para o Fundo de Educação Fifa Global Citizen. Além da dupla, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná e Tyla se apresentarão

Já no Canadá, a cerimônia acontece no dia seguinte, agraciada por Alanis Morissette e Michael Bublé. Os dois compositores agitam as arquibancadas da disputa ente o time canadense e a seleção da Bósnia e Herzegovina, também às 14h30.

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Ainda no mesmo dia, Katy Perry e o rapper Future farão show em Los Angeles acompanhados da brasileira Anitta, a tailandesa Lisa e o nigeriano Rema — trio responsável pela música Goals, parte do disco oficial do evento. O show ocorre antes do jogo entre Estados Unidos e Paraguai, às 20h30.

O italiano Marco Balich é produtor das três grandes cerimônias do Mundial deste ano e também foi responsável pela cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina, ocorridos há cerca de quatro meses.

Shakira também será uma das atrações do show de intervalo da final da Copa, em 19 de julho. Na ocasião, ela terá a companhia de Madonna e da banda sul-coreana BTS.

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Quando o Brasil estreia na Copa?

A Copa do Mundo começa no dia 11 de junho, com sede nos Estados Unidos, Canadá e México. O Brasil estreia na competição no sábado, 13, às 19h, contra o Marrocos. Na fase de grupos, a canarinha também encara o Haiti (19/06) e a Escócia (24/06).

Com 48 seleções na disputa pela taça, cinco delas são apontadas como as favoritas nas casas de apostas: as europeias Espanha, França e Inglaterra aparecem à frente, seguidas pelas latinas Brasil e Argentina (atual campeã), que se alternam entre a quarta e quinta posição.

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