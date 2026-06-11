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Cultura

Globo, Cazé TV e SBT se preparam para primeiro embate direto na Copa do Mundo

Transmissão do torneio nunca antes foi tão fragmentada

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 jun 2026, 11h21 | Atualizado em 11 jun 2026, 11h22
MEXICO CITY, MEXICO - APRIL 21: FIFA World Cup Trophy is displayed on a plinth at Azteca Stadium on April 21, 2024 in Mexico City, Mexico. (Photo by Manuel Velasquez - FIFA/FIFA via Getty Images)
Taça da Copa do Mundo no Estádio Azteca, no México (Manuel Velasquez - FIFA/FIFA/Getty Images)
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Globo, Cazé TV e SBT se preparam para primeiro embate direto na Copa do Mundo Priorize VEJA no Google

A transmissão da Copa do Mundo nunca antes foi tão fragmentada: nos próximos 39 dias, as partidas do torneio se dividem na televisão brasileira entre Globo e SBT, com a Cazé TV exibindo todos os jogos no YouTube. A disputa começa já nesta quinta-feira, 13, com a cerimônia de abertura e a partida inaugural entre México e Marrocos, que terá embate direto entre todas as plataformas.

Exibidor tradicional da Copa, o grupo Globo se viu neste ano em uma situação inédita: vai transmitir “só” 55 jogos, enquanto a concorrente Cazé exibe todas as 104 partidas de graça no YouTube. Para contornar a situação, passou a alardear em sua programação vários chamados para que o público compre antenas de tv digital e assista aos jogos do Brasil sem delay na tv aberta.

Em resposta à propaganda do canal, Casimiro Miguel ironizou a situação ao vivo, destacando que a concorrente não vai exibir todas as partidas do torneio. “Já comprou sua antena? Sintoniza na Cazé TV. Tem gente que vai comprar antena e não vai achar o jogo hein. Toma cuidado”, disparou ele para Luisinho durante a programação.

No futebol, o atraso é um problema recorrente: quem assiste na tv por assinatura costuma receber spoilers dos vizinhos com antena tradicional, que gritam gol segundos antes da bola balançar a rede na transmissão a cabo. No streaming e no YouTube o atraso costuma ser ainda maior, vez ou outra ultrapassando a casa dos 10 segundos — o que coloca a Cazé em desvantagem na disputa.

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Também detentor de parte dos direitos, o SBT exibe, em parceria com a NSports, 32 partidas, incluindo as do Brasil. Assim como a Globo, a emissora tem incentivado os telespectadores a compraram antenas digitais para ver os jogos sem atraso, além de apostar na narração de Galvão Bueno como chamariz para atrair o público nas partidas do Brasil.

Com a transmissão mais fragmentada do que nunca, a Cazé tem a seu favor o fato de ser o único canal a exibir todos os jogos da Copa, com uma equipe turbinada para a competição. Na internet, a Globo aposta no equilíbrio entre descontração e informação da GE TV para tentar bater de frente com a Cazé no YouTube. O SBT também participa do embate, já que os jogos exibidos pelo canal tem transmissão simultânea no canal da NSports. Resta saber quem vai ganhar a disputa quando a bola rolar.

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As três cerimônias de abertura

Sediada nos Estados Unidos, México e Canadá, a Copa de 2026 terá uma cerimônia de abertura em cada país-sede, com shows que reúnem mais de 15 artistas.

A primeira ocorre no México, a partir das 14h30 (horário de Brasília) de hoje, logo antes da primeira partida entre a seleção do próprio país e o time da África do Sul. Ao lado do cantor nigeriano Burna Boy, Shakira apresentará a música Dai Dai, faixa oficial do Mundial que tem como objetivo levantar 100 milhões de dólares para o Fundo de Educação Fifa Global Citizen. Além da dupla, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná e Tyla se apresentarão

Já no Canadá, a cerimônia acontece no dia seguinte, agraciada por Alanis Morissette e Michael Bublé. Os dois compositores agitam as arquibancadas da disputa ente o time canadense e a seleção da Bósnia e Herzegovina, também às 14h30.

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Ainda no mesmo dia, Katy Perry e o rapper Future farão show em Los Angeles acompanhados da brasileira Anitta, a tailandesa Lisa e o nigeriano Rema — trio responsável pela música Goals, parte do disco oficial do evento. O show ocorre antes do jogo entre Estados Unidos e Paraguai, às 20h30.

O italiano Marco Balich é produtor das três grandes cerimônias do Mundial deste ano e também foi responsável pela cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina, ocorridos há cerca de quatro meses.

Shakira também será uma das atrações do show de intervalo da final da Copa, em 19 de julho. Na ocasião, ela terá a companhia de Madonna e da banda sul-coreana BTS.

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Quando o Brasil estreia na Copa?

A Copa do Mundo começa no dia 11 de junho, com sede nos Estados Unidos, Canadá e México. O Brasil estreia na competição no sábado, 13, às 19h, contra o Marrocos. Na fase de grupos, a canarinha também encara o Haiti (19/06) e a Escócia (24/06).

Com 48 seleções na disputa pela taça, cinco delas são apontadas como as favoritas nas casas de apostas: as europeias Espanha, França e Inglaterra aparecem à frente, seguidas pelas latinas Brasil e Argentina (atual campeã), que se alternam entre a quarta e quinta posição.

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