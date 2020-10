Globo cancela humorísticos ‘Zorra’, ‘Fora de Hora’ e ‘Escolinha’

Atualizado em 16 out 2020, 17h08 - Publicado em 16 out 2020, 16h25

Os programas humorísticos Zorra, Fora de Hora, Escolinha e o quadro do Fantástico, Isso a Globo Não Mostra, não serão renovados em 2021. Os humorísticos vão dar espaço para uma nova atração, ainda não divulgada.

Segundo fontes ouvidas pela reportagem de VEJA, com o fim dos programas, cerca de 180 funcionários da emissora serão demitidos, a maioria das áreas de cenografia, redatores e equipe técnica. Alguns atores também não terão seus contratos renovados. Boa parte desses funcionários, no entanto, deverá ser recontrada pela emissora em 2021.

Procurada pela reportagem, a Globo divulgou o seguinte comunicado: “O humor é fundamental para a composição dos nossos conteúdos. Diante dos desafios impostos pela Covid, que têm impactado muito nossos cronogramas de produção, optamos, em 2021, por reunir todo o potencial criativo da Globo em um programa novo, juntando as equipes do Fora de Hora, Zorra e Escolinha. Assim, vamos oferecer para o espectador o melhor de cada gênero de humor, num programa variado e com muitas possibilidades de desdobramentos futuros. Será um verdadeiro laboratório de formatos e talentos que poderá nos trazer mais novidades.”