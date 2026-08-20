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Cultura

Globo aposta na união de duas febres do streaming: as novelas turcas e o formato vertical

Emissora adquiriu novo folhetim para reforçar seu catálogo de produções destinadas ao celular

Por Ana Rita Fernandes 20 ago 2026, 17h32 | Atualizado em 21 ago 2026, 11h22
Cinco atores, três mulheres e dois homens, posam para a divulgação da série Yasak Elma. Ao fundo, uma mansão branca. Da esquerda para a direita: uma mulher de blusa branca e saia laranja, um homem de terno preto, uma mulher de blazer branco e colar de pérolas, um homem de terno cinza e uma mulher de vestido azul-marinho com braços cruzados
Globo transforma novela turca em formato vertical para streaming. (Divulgação/Divulgação)
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A Globo adquiriu a novela turca Yasak Elma — em português, O Fruto Proibido –, de 2018, produção que conta com mais de 400 capítulos em formato tradicional, ou seja, na horizontal. A novidade passaria despercebida não fosse o fato de que a emissora carioca comprou os direitos do folhetim para adaptá-lo ao formato vertical, destinado a celulares, em uma versão mais curta, já disponível no Globoplay. Assim, a novela ganhou duas etapas: a primeira, A Obsessão do CEO, seguida por Traída pelo Meu Marido no Jogo do Poder.

A medida reforça o investimento do canal nas novelas verticais para o Globoplay, formato que aparenta ser o futuro das telenovelas, que passam por uma sequente queda de audiência na TV tradicional. Para além de títulos internacionais, a emissora aposta em produções próprias dos Estúdios Globo em parceria com produtoras independentes, como Uma Babá Milionária, Quem É O Pai do Meu Bebê?, Onde Está A Boiadeira e um dos maiores sucessos até então: Loquinha, que alcançou mais de 120 milhões de visualizações ao mostrar exclusivamente o romance de Lorena (Alanis Guillen) e Juquinha (Gabriela Medvedovsky), em spin-off de Três Graças.

Para os próximos meses, três novos títulos devem ser lançados: Amor Sob Vigilância, Nas Profundezas do Amor e Herdeira por Dinheiro, Milionária por Vingança.

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