Globo aposta na união de duas febres do streaming: as novelas turcas e o formato vertical

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A Globo intensifica sua aposta em novelas verticais para o Globoplay, adquirindo a trama turca ‘Yasak Elma’ e dividindo-a em duas versões. Embora a decisão tenha gerado reações mistas dos fãs, a emissora segue investindo no formato adaptado para redes sociais, com sucessos como ‘Loquinha’, que alcançou 120 milhões de visualizações, e novos títulos em breve.

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A Globo adquiriu a novela turca Yasak Elma — em português, O Fruto Proibido –, de 2018, produção que conta com mais de 400 capítulos em formato tradicional, ou seja, na horizontal. A novidade passaria despercebida não fosse o fato de que a emissora carioca comprou os direitos do folhetim para adaptá-lo ao formato vertical, destinado a celulares, em uma versão mais curta, já disponível no Globoplay. Assim, a novela ganhou duas etapas: a primeira, A Obsessão do CEO, seguida por Traída pelo Meu Marido no Jogo do Poder.

A medida reforça o investimento do canal nas novelas verticais para o Globoplay, formato que aparenta ser o futuro das telenovelas, que passam por uma sequente queda de audiência na TV tradicional. Para além de títulos internacionais, a emissora aposta em produções próprias dos Estúdios Globo em parceria com produtoras independentes, como Uma Babá Milionária, Quem É O Pai do Meu Bebê?, Onde Está A Boiadeira e um dos maiores sucessos até então: Loquinha, que alcançou mais de 120 milhões de visualizações ao mostrar exclusivamente o romance de Lorena (Alanis Guillen) e Juquinha (Gabriela Medvedovsky), em spin-off de Três Graças.

Para os próximos meses, três novos títulos devem ser lançados: Amor Sob Vigilância, Nas Profundezas do Amor e Herdeira por Dinheiro, Milionária por Vingança.

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