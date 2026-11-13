Globo antecipa divulgação de ‘Avenida Brasil 2’ para conter crise de ‘Lá na Minha Terra’

O que se vê com Lá na Minha Terra é algo que há muito não se via na TV brasileira. apenas cinco capítulos no ar, e a novela enfrenta uma crise tremenda de divulgação. O que inclui até prefeituras nordestinas fazendo piada com a trama de Mario Teixeira.

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Criado e escrito por Mário Teixeira, com colaboração de Marcos Lazarini, Letícia Mey, Mariana Torres, Pedro Alvarenga e Raul Damascen, lançado nesta segunda-feira, 9, no horário das 6 da TV Globo, o folhetim vem sendo alvo de críticas de todos os lados. A forte repercussão negativa surgiu a partir da representação estereotipada (logo, reducionista) da região Nordeste.

Para tentar conter essa crise que paira na alta cúpula de dramaturgia da emissora, resolveram antecipar a divulgação de Avenida Brasil 2, prevista para ir ao ar apenas em 25 de janeiro. Ou seja, daqui a mais de dois meses. A emissora disparou fotos da reunião do elenco da continuidade da trama de João Emanuel Carneiro na tentativa de conter o tema que se volta há dias para a famigerada trama das 6. Há tempos não se via uma crise tão forte nos Estúdios de Curicica por causa de uma novela. O clima no elenco da trama “nordestina” é, compreensivelmente, desolador. Que coisa.

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