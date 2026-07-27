Globo altera ‘Quem Ama Cuida’ às pressas por causa de advogados

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A novela “Quem Ama Cuida” teve cenas reeditadas após a AASP contestar o uso indevido de sua marca em uma sequência de assédio sexual. A entidade alegou falta de autorização e questionou a vinculação à violência, resultando na substituição do capítulo no Globoplay. Entenda os detalhes da polêmica.

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Várias cenas de Quem Ama Cuida precisaram ser reeditadas após a Associação dos Advogados de São Paulo (AASP) contestar o uso de sua marca em uma sequência que retrata um caso de assédio sexual. A entidade enviou notificação extrajudicial à TV Globo e divulgou uma manifestação pública sobre o episódio.

As ações de indenização que deram o que falar em 2026

A polêmica surgiu durante cena em que Adriana, personagem de Leticia Colin, presencia Ademir (Dan Stulbach), assediando Suely (Julia Stockler). Durante a exibição, placas com a identificação da AASP apareceram no cenário. A entidade afirma que não autorizou a utilização da marca e questionou a vinculação a um episódio de violência retratado na novela. O capítulo foi reeditado após ir ao ar e a nova versão substituiu a original no Globoplay.

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