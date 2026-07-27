Globo altera ‘Quem Ama Cuida’ às pressas por causa de advogados
Emissora removeu imagens de entidade; entenda
Várias cenas de Quem Ama Cuida precisaram ser reeditadas após a Associação dos Advogados de São Paulo (AASP) contestar o uso de sua marca em uma sequência que retrata um caso de assédio sexual. A entidade enviou notificação extrajudicial à TV Globo e divulgou uma manifestação pública sobre o episódio.
A polêmica surgiu durante cena em que Adriana, personagem de Leticia Colin, presencia Ademir (Dan Stulbach), assediando Suely (Julia Stockler). Durante a exibição, placas com a identificação da AASP apareceram no cenário. A entidade afirma que não autorizou a utilização da marca e questionou a vinculação a um episódio de violência retratado na novela. O capítulo foi reeditado após ir ao ar e a nova versão substituiu a original no Globoplay.
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