Gisele Bündchen: O anel que tu me deste

Gisele viajou sozinha para a Costa Rica. Gisele está morando em casa separada. Gisele contratou advogados especializados em divórcio (e ele também). E então Gisele apareceu sem aliança. As incessantes postagens nas redes sociais e sites de fofocas acompanham passo a passo, com a respiração presa, os indícios de que o casamento de treze anos de Gisele Bündchen, 42, e Tom Brady, 45, está a um passo do fim. O motivo seria a volta dele ao futebol americano um mês depois de anunciar a aposentadoria. Bem ao seu estilo de casal reservado, nenhum dos dois toca abertamente no assunto, embora indiretas apareçam e sejam pinçadas rapidamente pelos fofoqueiros de plantão. Ela disse em entrevista que acha o esporte “muito violento” e que “eu e meus filhos gostaríamos que ele estivesse mais presente”, um tema que já abordou com o marido “muitas e muitas vezes”. Ele, em seu podcast semanal, admitiu que passa por uma fase “muito emocional” e revelou haver apelado a uma “terapia física e mental” para superar o estresse da profissão e ser “o melhor possível para as pessoas à minha volta”. Enquanto, a se crer nos boatos, Gisele e Brady embarcam na fase de separar fortunas (400 milhões de dólares a dela, 250 milhões a dele), o time do atleta, Tampa Bay Buccaneers, vai indo bastante mais ou menos no campeonato atual, o que só alimenta a antipatia dos torcedores pela mulher “complicada” que dificulta a vida do ídolo sete vezes ganhador do Super Bowl. Resumo da ópera, já comprovado inúmeras vezes: ser celebridade é bom — até deixar de ser.

Publicado em VEJA de 19 de outubro de 2022, edição nº 2811