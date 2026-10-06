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Cultura

Giovanna Lancelotti será Carmen Miranda em cinebiografia de 61 milhões de reais

Dirigido por Esmir Filho, de 'Homem com H', longa será gravado em Nova York e no Rio de Janeiro em 2027

Por Lucas Almeida 6 out 2026, 10h09 | Atualizado em 6 out 2026, 10h33
Carmen Miranda sorrindo, com os braços abertos, vestindo um top de lantejoulas douradas e uma coroa exuberante com flores e frutas, sobre fundo azul escuro
Carmen Miranda (Silver Screen Collection/Getty Images)
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Giovanna Lancelotti será Carmen Miranda em cinebiografia de 61 milhões de reais Priorize VEJA no Google

Um filme sobre a vida de Carmen Miranda começará a ser rodado no segundo semestre de 2027. Giovanna Lancelotti viverá a cantora, e Esmir Filho (Homem com H) assina a direção. Segundo a revista americana Variety, o longa tem orçamento de 61 milhões de reais, um dos maiores já registrados no cinema brasileiro. De acordo com a produtora Tatiana Issa, 80% do valor já foi captado por meio de mecanismos de incentivo.

O anúncio oficial será feito nesta quarta-feira, 7, no RioMarket, braço de negócios do Festival do Rio voltado a negociações entre produtores e empresas. As filmagens acontecerão em Nova York, no Rio de Janeiro e em Maricá. A cidade da região metropolitana fluminense servirá como cenário para Los Angeles, onde Carmen morou dos anos 1940 até sua morte, em 1955, aos 46 anos, vítima de um infarto fulminante.

O roteiro é de Mariana Bardan e Eduardo Melo, dupla criadora da série Cangaço Novo. Tatiana Issa destacou à publicação o peso de Carmen para a música e o cinema. “Ela trouxe o samba para os EUA e o transformou em algo pop. Carmen foi responsável por criar o soft power do Brasil numa época em que o termo nem sequer existia. Antes de Pelé e do Brasil conquistarem Copas do Mundo de futebol, foi ela quem ajudou a moldar a imagem internacional dos brasileiros como um povo alegre e colorido”, afirmou.

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Giovanna Lancelotti também falou sobre a preparação para o papel. “Mergulhei na história de Carmen Miranda a partir de 2021. Memorizei as músicas e comecei a cantarolá-las todos os dias”, disse. “Carmen criou uma identidade que, setenta anos após sua morte, ainda está presente na música, nas artes e na moda. ”

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A estreia no Brasil está prevista para o segundo semestre de 2028, pela distribuidora H2O Films. Os produtores também pretendem levar o filme aos Estados Unidos, à Europa e à Ásia.

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