Giovanna Antonelli se desespera em avião durante tempestade: ‘Me despedi’

Foram momentos tensos para Giovanna Antonelli durante uma viagem de avião, neste sábado, 7, que saiu de Belo Horizonte (MG) rumo ao Rio. O veículo enfrentou uma forte turbulência ao atravessar tempestade e precisou retornar à capital mineira por não conseguir realizar o pouso previsto. A atriz chegou a chorar e enviar mensagens de despedidas aos familiares.

(A coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Depois, em seu perfil nas redes sociais, Giovanna compartilhou registros dos momentos do desespero. “Foi o maior pânico da nossa vida, não foi? Olha, foi o maior medo que eu passei na minha vida. Me despedi de todo mundo, mandei mensagem para filho, para filha, marido, meu irmão. Eu não lembrava de uma senha do banco. Fiquei tão nervosa que não tinha nem como deixar um dinheirinho”, disse.