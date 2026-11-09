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Cultura

Giovanna Antonelli se desespera em avião durante tempestade: ‘Me despedi’

“Foi o maior medo que passei na minha vida”, relata atriz

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 08h00
Montagem de duas fotos: à esquerda, uma mulher de cabelos castanhos e blusa preta, com expressão de choro, gesticula com a mão embaçada; à direita, a mesma mulher cobre o rosto com as mãos, usando anéis dourados, enquanto outra mulher de óculos escuros e cabelos curtos aparece ao fundo, sentada perto da janela de um avião
Giovanna Antonelli -  (Reprodução/Instagram)
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Giovanna Antonelli se desespera em avião durante tempestade: ‘Me despedi’ Priorize VEJA no Google

Foram momentos tensos para Giovanna Antonelli durante uma viagem de avião, neste sábado, 7, que saiu de Belo Horizonte (MG) rumo ao Rio. O veículo enfrentou uma forte turbulência ao atravessar tempestade e precisou retornar à capital mineira por não conseguir realizar o pouso previsto. A atriz chegou a chorar e enviar mensagens de despedidas aos familiares.

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Depois, em seu perfil nas redes sociais, Giovanna compartilhou registros dos momentos do desespero. “Foi o maior pânico da nossa vida, não foi? Olha, foi o maior medo que eu passei na minha vida. Me despedi de todo mundo, mandei mensagem para filho, para filha, marido, meu irmão. Eu não lembrava de uma senha do banco. Fiquei tão nervosa que não tinha nem como deixar um dinheirinho”, disse.

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