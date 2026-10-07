Giovana Cordeiro descobre o ousado universo do BDSM para nova série

No ar com a Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, Giovana Cordeiro, 29 anos, espera ansiosa a estreia de um triller erótico já gravado para a Globoplay. Adaptação do livro A Mansão Hedonê, a série Clube Hedonê deve estrear em janeiro. Convidado do programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku), ela assim fala do tema que mais lhe despertou curiosidade:

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“Nessas nossas pesquisas a gente entendeu que a nossa relação com o sexo é muito limitada. A gente também estava ali muito inspirado no universo do BDSM, dos fetiches e das práticas que ensinaram muita coisa. E o que de mais lindo ficou para mim, que fiz questão de levar essa bandeira é o consentimento. Porque dentro desse universo, tudo é conversado, tudo é combinado. (…) Ninguém está a serviço do outro. É uma comunhão dos interesses eróticos e do prazer. Isso é uma coisa que achei interessante. Você precisa saber sobre anatomia. Não pode machucar a pessoa, né? Fiquei chocada de ver como a gente está atrasado nessa conversa”.

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Captação de imagens e edição: Libário Nogueira / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221).