Gilberto Gil fica preso em elevador e é socorrido pelo Corpo de Bombeiros
Cantor de 84 anos precisou de ajuda de bombeiros no último domingo, 2
O astro da MPB Gilberto Gil ficou preso em um elevador no Rio de Janeiro no último domingo, 2 de agosto, e precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros. A instituição compartilhou uma foto de seis profissionais ao lado do cantor de 84 anos. “Militares do 17º Grupamento de Bombeiros Militar (17º GBM – Copacabana) foram acionados para uma ocorrência de salvamento de pessoa em elevador. A vítima resgatada era o renomado cantor Gilberto Gil, que foi salvo com segurança pelos bombeiros militares do CBMERJ. “, explicou uma publicação nas redes sociais.
“A operação foi realizada com rapidez, técnica e precisão, garantindo que o artista não tivesse ferimentos. Em qualquer emergência, conte sempre com o Corpo de Bombeiros! Aquele abraço”, concluiu a legenda do post, fazendo referência a uma das músicas mais famosas do astro musical. Nos comentários, Gil agradeceu pela ajuda. “Obrigado pela agilidade e cuidado. Aquele abraço”, escreveu seu perfil oficial no Instagram.
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