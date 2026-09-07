Gilberto Gil contempla aposentadoria no Rock in Rio: ‘Talvez o último’
Cantor se apresentou no Palco Mundo do festival instantes antes de Elton John, que também se despede dos palcos
O cantor Gilberto Gil, 84, subiu ao palco do festival Rock in Rio na noite desta segunda-feira, 7, para agitar o público antes que Elton John apresente seu último show no Brasil. Ele, assim como o ícone inglês, também contempla o afastamento dos palcos: encerrou a turnê de despedida Tempo Rei em março e não sabe se voltará a aceitar convites de outros festivais
Na ocasião, entre uma música e outra, Gil reconheceu que este pode ser um de seus últimos shows. Após relembrar que esteve no line-up do Rock in Rio inaugural, em 1985, ele ponderou que este “talvez seja o último” e arrancou suspiros e protestos da plateia, que se entregou ao gingado dos maiores sucessos do baiano, além de versões de outros grandes nomes da MPB.
o gil falou que talvez esse seja o último rock in rio que ele venha e a plateia gritou NÃOOOOO… me representaram 🗣️#GilbertoGilNoMultishow #RockinRioNoMultishow pic.twitter.com/aQbwmVTywq
— Multishow (@multishow) September 7, 2026Siga