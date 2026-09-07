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Cultura

Gilberto Gil contempla aposentadoria no Rock in Rio: ‘Talvez o último’

Cantor se apresentou no Palco Mundo do festival instantes antes de Elton John, que também se despede dos palcos

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 set 2026, 21h33
Gilberto Gil no 'Domingão com Huck'
Gilberto Gil no 'Domingão com Huck' (TV Globo/Reprodução)
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Gilberto Gil contempla aposentadoria no Rock in Rio: ‘Talvez o último’ Priorizar nos meus resultados Google

O cantor Gilberto Gil, 84, subiu ao palco do festival Rock in Rio na noite desta segunda-feira, 7, para agitar o público antes que Elton John apresente seu último show no Brasil. Ele, assim como o ícone inglês, também contempla o afastamento dos palcos: encerrou a turnê de despedida Tempo Rei em março e não sabe se voltará a aceitar convites de outros festivais

Na ocasião, entre uma música e outra, Gil reconheceu que este pode ser um de seus últimos shows. Após relembrar que esteve no line-up do Rock in Rio inaugural, em 1985, ele ponderou que este “talvez seja o último” e arrancou suspiros e protestos da plateia, que se entregou ao gingado dos maiores sucessos do baiano, além de versões de outros grandes nomes da MPB.

 

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TAGS:
Gilberto Gil
Música
O Som e a Fúria
Rock in Rio
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