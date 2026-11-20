A banda alemã Giant Rooks, que se apresenta em 28 de novembro na Audio, em São Paulo, gravou o terceiro álbum, If Heaven Exists, This Might Be It, de forma analógica — sem uso de sons digitais, em busca de um jeito mais imediato de fazer música em meio à enxurrada de ferramentas tecnológicas — e define a escolha como um caminho contra a inteligência artificial.

Em entrevista a VEJA, o guitarrista Finn Schwieters afirmou: “É um ato de rebeldia. Hoje, qualquer um pode apertar um botão e gerar uma música de rock, mesmo que ela soe horrível. Fazer do jeito antigo muda a forma de compor, e o resultado fica mais único. Acho que nenhuma IA consegue reproduzir isso”.

O disco, lançado em 16 de outubro, tem doze faixas e saiu de duas temporadas na Inglaterra: três semanas no Angelic Studios e seis no Real World Studios, fundado por Peter Gabriel nos anos 1980. Antes disso, o grupo passou seis meses trancado em uma sala de ensaio em Berlim, compondo sem mostrar nada a ninguém, inclusive à gravadora. O objetivo, segundo o baixista Luca Göttner, era afirmar a própria identidade: “Queríamos mostrar que, mesmo em 2026, as bandas continuam ativas e que nós somos uma delas”. Para Schwieters, o resultado cumpriu o plano: “O som ficou bem orgânico. Quando você ouve o disco hoje, parece que tem uma banda tocando na sua frente. Isso era muito importante para nós”.

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Formado em 2014 em Hamm, na Alemanha, o Giant Rooks nasceu quando o vocalista Frederik Rabe e o primo, Finn Schwieters, ainda aos 15 anos, se juntaram a amigos. Entraram o colega de escola Jonathan Wischniowski, nos teclados, Finn Thomas, na bateria, e o amigo em comum Göttner, o que fechou o quinteto.

A banda transita entre o indie e o pop rock, e sua música mais ouvida é Tom’s Diner, regravação do clássico de Suzanne Vega feita com o grupo AnnenMayKantereit, que passa de 480 milhões de reproduções no Spotify.

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O título do novo álbum nasceu de uma preocupação com o ritmo da própria vida. Schwieters explicou: “A vida de banda sempre foi muito rápida. Isso pode ser sufocante, e o triste é que a gente não reconhece nem celebra a beleza que acontece no meio do caminho. É um lembrete para não perdermos as coisas bonitas que acontecem”. Ele citou como exemplo o show de dias atrás em Berlim, cidade onde o grupo vive, que reuniu 8 000 pessoas. Quando a banda começou, há doze anos, tocava para cerca de cinquenta.

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Com mais de quatro bilhões de reproduções somadas, o Giant Rooks levou o álbum anterior, How Have You Been?, ao primeiro lugar da parada alemã. No Brasil, o grupo esteve em 2024 como atração de abertura de Louis Tomlinson, com apresentações no Rio de Janeiro e em São Paulo, e diz que o show no Nubank Parque, diante de dezenas de milhares de pessoas que cantavam as músicas, foi provavelmente o favorito da carreira até agora. Agora volta como atração principal, o que muda a responsabilidade.

Para manter a amizade longe do trabalho, os integrantes recorrem à terapia. Schwieters contou: “Uma vez por mês nos reunimos com um terapeuta. Não é que a gente brigue toda vez, é mostrar ao outro que nos importamos e que cada um tem espaço para falar de problemas e de como se sente. Hoje nos damos melhor do que nunca, porque nos respeitamos e ninguém tenta mudar o outro”.

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