Gérard Depardieu desiste de recurso na Justiça após divulgação de vídeo de assédio

O ator francês Gérard Depardieu, 77, desistiu de recorrer da condenação por agressões sexuais contra duas mulheres durante as filmagens de Les Volets Verts, em 2021. A decisão, divulgada nesta sexta-feira, 13, ocorre um dia após a publicação de um vídeo em que o artista aparece tocando uma figurante sem seu consentimento nos bastidores de outra produção. Com a desistência, torna-se definitiva a sentença de 18 meses de prisão com pena suspensa, determinada pela Justiça francesa em maio de 2025.

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As imagens, divulgadas pelos veículos franceses Mediapart e Le Média, foram registradas durante as gravações de Turf, lançado em 2013. No vídeo, Depardieu aparece tocando repetidamente o corpo de uma jovem de 22 anos, que tenta afastar suas mãos. Identificada como Olivia, a figurante relatou que o ator tocou suas nádegas, coxas e seios, apesar de suas tentativas de impedi-lo. O episódio não faz parte do processo que resultou na condenação, mas contraria a versão apresentada pelo francês em 2023, quando afirmou que “jamais, sob hipótese alguma, abusou de uma mulher”.

Segundo a agência AFP, a desistência ocorre às vésperas do julgamento do recurso, previsto para começar na próxima segunda-feira, 16. Além da pena de prisão suspensa, a condenação inclui uma sanção por “vitimização secundária”, devido à postura agressiva dos advogados do ator contra as denunciantes durante o julgamento. Depardieu ainda enfrenta outro processo, movido pela atriz Charlotte Arnould, que o acusa de estupro e agressões sexuais. Ele nega as acusações, e a Justiça francesa deve decidir em 26 de novembro sobre seu recurso contra a realização desse julgamento.

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