O ator francês Gérard Depardieu, de 77 anos, desistiu de recorrer da condenação por agressão sexual contra duas mulheres durante as filmagens de Les Volets Verts, em 2021. Com a retirada do recurso, anunciada nesta segunda-feira, 16, a pena de dezoito meses de prisão com suspensão condicional tornou-se definitiva.

A desistência foi anunciada dias depois de os sites franceses divulgarem um vídeo das filmagens de Turf, comédia de 2013. Nas imagens, gravadas em 2011, Depardieu toca várias vezes a coxa e as nádegas de uma figurante, que tenta afastá-lo. A mulher tinha 22 anos na época e acusa o ator de agressão sexual.

Em comunicado intitulado “Eu ouço” (J’entends), o artista reconheceu a condenação, assumiu a responsabilidade por sua conduta e pediu desculpas às mulheres. “A Justiça falou. Fui considerado culpado. Aceito isso e assumo a responsabilidade por essa condenação”, escreveu. Ele também reconheceu que, durante muito tempo, usou a provocação e o comportamento vulgar como justificativa para suas atitudes nos sets de filmagem, admitindo que suas palavras e gestos tiveram consequências, especialmente por ocupar uma posição de poder. “Nunca tive a intenção de machucar as mulheres que encontrei, mas entendi que a intenção não muda o sofrimento causado”, acrescentou.

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A manifestação marca uma mudança de postura em relação à defesa adotada pelo ator durante o julgamento, em 2025, quando negou as acusações. Na ocasião, o tribunal de Paris o considerou culpado por agredir sexualmente uma figurinista e uma assistente de direção durante as gravações do longa dirigido por Jean Becker. Além da pena de prisão, a sentença determinou sua inclusão no cadastro nacional francês de criminosos sexuais e o proibiu de ocupar cargos eletivos por dois anos.

Depardieu também responde a um processo separado por acusações de estupro feitas pela atriz francesa Charlotte Arnould, que afirma ter sido violentada pelo artista em 2018. O ator nega as acusações, e uma corte de apelação deve decidir em 26 de novembro se o caso será levado a julgamento.

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