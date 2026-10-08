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Cultura

Geração Z troca marcos tradicionais por fandoms e podcasts em vídeo, aponta estudo do Spotify

Relatório Culture Next 2026 revela como jovens constroem identidade em torno de comunidades e buscam conexão autêntica no streaming

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 out 2026, 15h30
O aplicativo Spotify
O aplicativo Spotify -  (Thomas Trutschel/Getty Images/Getty Images)
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Geração Z troca marcos tradicionais por fandoms e podcasts em vídeo, aponta estudo do Spotify Priorize VEJA no Google

O Spotify divulgou nesta quinta-feira (8) o estudo Culture Next 2026 (Edição Brasil) com dados sobre os hábitos de consumo, saúde mental, identidade e comportamento da Geração Z. O documento destaca que, na passagem para a vida adulta, esses jovens priorizam a construção da própria identidade ao redor de paixões e comunidades, o que os afasta de marcos tradicionais.

A pesquisa, elaborada pela plataforma de streaming, detalha quatro pilares de comportamento:

  • busca por autonomia via exercícios e jogos
  • preferência por podcasts autênticos em vez de conteúdos gerados por IA
  • gestão de emoções por meio de gêneros como suspense e crimes reais
  • engajamento nos chamados fandoms (ambientes digitais onde fãs se conectam, o que gera pertencimento coletivo), sendo que 3 em cada 5 pessoas da Geração Z no Spotify declaram que esses espaços são parte essencial de quem são.
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Outros dados do levantamento revelam que os podcasts em vídeo estão concentrando cada vez mais audiência. Nos últimos 18 meses, houve um crescimento de 75% na participação do vídeo nos streams de podcasts nessa faixa etária (pessoas nascidas entre 1997 e 2010). Além disso, 80% assistem aos programas para se aprofundar em temas de interesse e 63% dizem consumir o formato para se sentirem menos sozinhos ou mais conectados.

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Do ponto de vista de quem cria conteúdo, o estudo demonstra que estar no reprodutor de áudio e vídeo pode ser favorável para a relação com os fãs da Geração Z, pois 1 em cada 3 jovens brasileiros considera que o Spotify torna a relação mais pessoal com os artistas do que as redes sociais são capazes de proporcionar. Soma-se a esse dado a constatação de que 2 em cada 3 entrevistados acreditarem que o streaming com mais de 700 milhões de usuários torna a experiência de ser fã mais envolvente e prazerosa.

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O relatório orienta também marcas a aproveitarem a cultura de engajamento na plataforma, integrando-se de forma orgânica a momentos de alto impacto emocional e interações cotidianas desse público.

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