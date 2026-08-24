Georgina Rodríguez toma nova decisão sobre filhos de Cristiano Ronaldo
Casal se casou em agosto
Menos de um mês após se casar com Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez decidiu adotar os filhos do jogador. Juntos há dez anos, o casal teve três filhos: Alana Maria, 8 anos, Bella Esmeralda, 4, e o irmão gêmeo da caçula, que faleceu durante o parto. Antes do casamento, o atleta já era pai de Cristiano Ronaldo Jr., 16, Eva María, 9, e Mateo, 9.
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Nas redes sociais, ela já declarava ser “mãe de 6 bençãos”, mas vai oficializar a relação na Justiça. Todos os filhos moram com Cristiano e Georgina na Arabia Saudita, onde o jogador atua. As mães biológicas das outras crianças mantêm a identidade em sigilo.