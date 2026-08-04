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Cultura

George R. R. Martin, autor de Game of Thrones, revela luta contra depressão

Escritor desabafou sobre um período difícil, celebrou conquistas recentes e admitiu que ainda considera o atraso do novo livro um "fracasso total"

Por Pedro Godoy 4 ago 2026, 15h33
O THRILLER -  Martin: sexo, intriga, violência extrema e certo cinismo compõem a paisagem de seu reino de Westeros
O THRILLER -  Martin: sexo, intriga, violência extrema e certo cinismo compõem a paisagem de seu reino de Westeros (Nick Briggs/HBO/.)
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George R. R. Martin, autor de Game of Thrones, revela luta contra depressão Priorizar nos meus resultados Google

Em uma publicação em seu blog, o criador do universo de Game of Thrones, George R. R. Martin, revelou que tem enfrentado uma árdua batalha emocional. Após passar seis meses sem escrever na plataforma, o autor contou que viveu um período de depressão, mesmo tendo alcançado momentos marcantes ao longo da carreira.

“Este ano tem sido… estressante, para dizer o mínimo”, escreveu Martin em uma publicação intitulada “Before Late Than Never“. “Tanta coisa aconteceu, foi avassalador. Algumas coisas ótimas, coisas emocionantes. Sonhos se tornando realidade. Mas também houve pesadelos. Perdi amigos. Lutei contra a tristeza e a depressão.” O escritor também refletiu sobre a passagem do tempo: “Completei setenta e sete anos… envelhecer não é nada divertido. Mas também houve momentos incríveis.”

Apesar do desabafo, Martin destacou que 2026 também foi um ano de conquistas. Em sua publicação, celebrou as nove indicações ao Emmy conquistadas por O Cavaleiro dos Sete Reinos, série derivada de seu universo exibida na HBO Max.

O autor já venceu quatro prêmios Emmy como coprodutor executivo de Game of Thrones, que conquistou o prêmio de Melhor Série Dramática em 2015, 2016, 2018 e 2019.

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Martin também voltou a comentar o desenvolvimento de Os Ventos do Inverno, aguardado sexto livro da saga As Crônicas de Gelo e Fogo, no qual trabalha há mais de dez anos. Segundo o escritor, ele chegou a concluir um capítulo, mas decidiu descartá-lo. Ao reconhecer o longo atraso, afirmou que considera não terminar o livro um “fracasso total”, reforçando, no entanto, que continua determinado a concluir a obra.

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