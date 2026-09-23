George Lucas explica por que desistiu de dirigir três filmes de ‘Star Wars’

O criador de Star Wars, George Lucas, revelou que tinha planos de dirigir mais três filmes da franquia quando decidiu se aposentar da função de diretor. A declaração foi feita pelo cineasta em entrevista ao programa americano CBS Sunday Morning. “Eu decidi me aposentar de fazer filmes, o que foi uma grande decisão porque eu tinha mais três Star Wars para fazer”, disse. Segundo Lucas, o desejo de se dedicar a novos projetos foi um dos fatores que impulsionaram a decisão.

“Percebi que estava ficando sem tempo, e eu queria mesmo fazer este museu”, afirmou. Aos 82 anos, o cineasta dirigiu quatro filmes da franquia — os episódios I, II, III e IV — antes de se afastar da direção. A decisão ocorreu antes do lançamento da trilogia dirigida por J. J. Abrams e Rian Johnson.

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