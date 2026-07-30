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Cultura

George Clooney e família são forçados a deixar casa em meio a incêndio na França

Ator se mudou para o sul do país em 2025, com a esposa e os filhos

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jul 2026, 10h06
George Clooney
George Clooney (John Nacion/Getty Images)
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George Clooney e família são forçados a deixar casa em meio a incêndio na França Priorizar nos meus resultados Google

Vivendo no sul da França desde 2025, George Clooney e sua família precisaram evacuar a cidade de Brignoles, na região de Var, devido aos incêndios florestais desenfreados que tomaram conta do local. Ao lado da esposa Amal Alamuddin e dos filhos gêmeos, de 9 anos, o astro comunicou a decisão em uma carta enviada ao prefeito da cidade, Didier Brémond.

De acordo com a revista americana People, Clooney irá ajudar na reconstrução da região após o controle dos incêndios, que colocaram a área sob alerta severo de devastação. “Prezado Didier, neste momento não temos ideia se a nossa linda casa sobreviverá a este momento terrível. Ao deixarmos Brignoles, queremos enfatizar duas coisas: primeiro: esperamos que vocês e os moradores da nossa cidade estejam seguros; segundo: Amal e eu estamos comprometidos em garantir que, aconteça o que acontecer com nossa vila, faremos parte desta comunidade e contribuiremos para sua reconstrução. Amamos Brignoles e nossos amigos que aí moram”, escreveu.

Nesta quarta-feira, 29, foi registrado um novo foco de incêndio em Brignoles, o que mobilizou cerca de 250 bombeiros no combate às chamas. Segundo autoridades locais, o fogo afetou cerca de 100 hectares de vegetação, forçando a evacuação de diversos bairros no local.

Até agora, aproximadamente 42 mil hectares foram destruídos e mais de 220 mil pessoas tiveram que deixar suas casas. Na última semana, o presidente francês Emmanuel Macron emitiu um alerta para que a população se proteja. Devido às ondas de calor extremo que afetam a região, com temperaturas superiores aos 42º C, a temporada de incêndios deste ano tem sido considerada uma das piores dos últimos anos na Europa.

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