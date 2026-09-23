Genro de Xuxa, João Lucas provoca marido de Andrea Sorvetão em meio a disputa judicial

A polêmica disputa judicial entre Xuxa Meneghel e a ex-paquita Andrea Sorvetão ganhou mais um capítulo nesta quarta-feira, 23, quando o genro da rainha dos baixinhos, João Lucas, se envolveu na confusão. O cantor reagiu a um vídeo no qual o marido de Andrea, Conrado, reclamava da cobrança. “Desabafa, toupeira”, escreveu João, em mensagem que acompanhava uma figurinha de toupeira.

Xuxa pede que Andrea Sorvetão arque com os débitos relacionados a um apartamento no Recreio dos Bandeirantes que foi cedido em contrato de comodato à ex-paquita em 2020. A apresentadora aponta que o imóvel foi devolvido com pendências que chegam a R$ 26 mil, e pede o pagamento. “Você é uma pessoa má, tem um coração ruim, com certeza é uma pessoa vingativa”, reagiu Conrado ao episódio, reclamando da cobrança.

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