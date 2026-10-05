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Cultura

Genro de Xuxa, João Lucas debocha de Andrea Sorvetão por derrota nas eleições

Ex-Paquita disputou uma vaga de deputada federal pelo Rio de Janeiro, mas recebeu somente 2.529 votos

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 out 2026, 17h45
Montagem com dois retratos: à esquerda, um homem jovem de cabelo castanho encaracolado e barba rala, com expressão séria, vestindo jaqueta marrom; à direita, uma mulher loira de cabelos soltos, sorrindo, com maquiagem leve e blusa listrada verde e amarela
João Lucas e Andréa Sorvetão (Instagram/Reprodução)
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A derrota de Andrea Sorvetão nas eleições de 2026 ganhou um novo capítulo na troca de farpas envolvendo a ex-Paquita e a família de Xuxa Meneghel. João Lucas, genro da apresentadora, ironizou o resultado da candidata nas redes sociais.

Sorvetão disputou uma vaga de deputada federal pelo Rio de Janeiro pelo Democracia Cristã (DC), mas recebeu somente 2.529 votos e não foi eleita. Ao comentar uma publicação sobre o resultado, João Lucas debochou: “Esse papelão todo para resultar nisso”. A manifestação do marido de Sasha Meneghel dividiu opiniões. Enquanto alguns apoiaram a provocação, outros criticaram a atitude do músico.

O comentário acontece poucas semanas depois de João Lucas também se envolver em outra discussão com a família de Sorvetão. Em setembro, ele chamou Conrado, marido da ex-Paquita, de “toupeira” ao reagir a uma publicação em que o cantor criticava Xuxa.

Tudo isso ocorre em meio à disputa judicial entre Xuxa e Sorvetão envolvendo um imóvel cedido pela apresentadora à ex-Paquita. De acordo com o processo, a cobrança envolve despesas do apartamento no Recreio dos Bandeirantes que, atualizadas, chegam a cerca de 26 mil reais.

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