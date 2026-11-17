Os irmãos gêmeos Bruno e Thiago Paiva, 36, integrantes do grupo de pagode Vou Zuar, foram presos em flagrante nesta segunda-feira, 16, em Barbacena, Minas Gerais, suspeitos de estupro. Segundo a Polícia Civil, uma mulher denunciou ter sido vítima de violência sexual após uma festa realizada na madrugada de domingo, 15. Ela teria seguido para um hotel acompanhada de um dos músicos, após consumir bebidas alcoólicas, e relatou ter perdido a consciência. Ao despertar, afirmou ter encontrado os dois irmãos praticando atos sexuais sem seu consentimento.

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Após a denúncia, a mulher passou por exames que identificaram lesões e alterações físicas compatíveis com o uso de força. Os músicos foram encaminhados à delegacia, onde tiveram a prisão em flagrante formalizada. Em depoimento, Thiago afirmou que a relação foi consensual e negou que Bruno tenha participado do ato sexual, versão confirmada pelo irmão. O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Barbacena.

Naturais de Niterói, os gêmeos integram o Vou Zuar desde sua formação, em 2013, e chegaram a trabalhar como advogados antes de se dedicarem à música. Thiago mantém um relacionamento com a bailarina Mayara Araújo, professora do quadro Dança dos Famosos, da Globo. Já Bruno é casado com a publicitária Larissa Bello, com quem tem uma filha.

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Após a repercussão, o grupo divulgou um comunicado em que repudiou qualquer forma de violência e destacou que os demais integrantes não têm envolvimento com as acusações. A banda também pediu respeito à presunção de inocência e ao direito à ampla defesa enquanto o caso estiver sob investigação.