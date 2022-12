Gary Oldman a VEJA: “Não me vejo atuando na velhice”

Em Slow Horses, o senhor interpreta Jackson Lamb, um espião do MI5 (serviço secreto britânico) bem peculiar e que parece não tomar banho. Já se sentiu desconfortável por esse visual seboso? Não, é um ótimo divertimento. Eu, Gary, realmente tomo banho. Mas, para fazer Jackson, a produção vem e me bagunça por completo. Eles passam graxa no meu cabelo e me transformam bastante com maquiagem, cobrindo minha pele com uma espécie de verniz de suor.

A série é sobre a espionagem britânica e conluios nos bastidores de governos. O senhor acredita em teorias da conspiração? Eu não sei nem por que existem teorias da conspiração, em primeiro lugar. Creio que até a espionagem tem a ver com transparência. Ela desvenda segredos, e não abre margem para teorias imaginárias. Mas, olha, eu ainda acho que o Elvis está vivo. E a Terra é plana com certeza — os outros planetas são redondos, mas este aqui é plano (risos).

Já teve contato com alguém do MI5 de verdade? Um produtor do programa era do MI5, trabalhou como espião e virou uma lenda. Disse ter tido uma vida dupla, mas com momentos de muito tédio, e confessou que era difícil dormir à noite, porque você sempre está esperando ouvir passos na escada durante a madrugada. Acredito que um espião realmente fique paranoico e preocupado, com medo de ser descoberto e ter seu disfarce desmascarado. É tudo o que eu sei sobre a profissão.

É verdade que o senhor está pensando em se aposentar após Slow Horses? Eu nunca digo nunca, adoro interpretar Jackson Lamb e adoraria continuar fazendo-o pelo futuro que tenho à vista. Eu estaria mais do que feliz em terminar minha carreira em alta com essa série. Tenho pensado em me aposentar, posso ver essa aposentadoria logo ali no horizonte. Eu não sei se quero estar atuando na velhice, quando tiver 80 anos. Não consigo me ver fazendo isso, de verdade.

E o que pensa em fazer fora das telas? Tenho muitos interesses e coisas de que eu gosto. Negligenciei muitas delas, porque você acaba fazendo isso — ao deixar de ler um livro que desejava, por exemplo — para se comprometer com o trabalho. Você sacrifica muitos prazeres na vida pela carreira. Tenho outras vontades além de atuar. Espero fazer algo diferente na velhice — e que eu consiga aproveitá-la.

Publicado em VEJA de 14 de dezembro de 2022, edição nº 2819

