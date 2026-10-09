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Cultura

Ganhadora do Nobel de Literatura vai dar casa para amigo com dinheiro do prêmio

Anne Carson não expressou desejo algum de manter o valor para si após receber a honraria máxima da literatura nesta quinta-feira, 8

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 out 2026, 09h40 | Atualizado em 9 out 2026, 10h31
Mulher de cabelos grisalhos e óculos marrons, vestindo um blazer listrado e camisa azul, fala ao microfone com a boca entreaberta, em um fundo escuro
A escritora canadense Anne Carson (Craig Barritt/Getty Images)
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Ganhadora do Nobel de Literatura vai dar casa para amigo com dinheiro do prêmio Priorize VEJA no Google

A escritora canadense Anne Carson atingiu um novo pico de reconhecimento nesta quinta-feira, 8, quando recebeu o Prêmio Nobel de Literatura por sua obra “ousada e inventiva, que criou novas formas para a literatura contemporânea por meio de seus diálogos que brincam com a tradição clássica”. Ainda assim, ela não planeja que isso infle seu ego, nem sua conta bancária. Em entrevista à Academia Sueca, ela revelou que doará a quantia de 12 milhões de coroas suecas — cerca de 1,2 milhão de dólares, ou 6 milhões de reais — a um amigo que precisa comprar uma casa.

Na breve conversa, Carson afirmou que a experiência lhe parecia “insana” e revelou que celebraria ao lado do marido, com quem planejava caminhar na mata ao redor de sua casa em Reiquiavique, na Islândia. Questionada quanto à significância do título, ela cravou: “Não estou pensando sobre isso, e sim sobre como doar o dinheiro. Temos um amigo que precisa de uma casa e sempre apoiamos os Médicos Sem Fronteiras”. Apesar da indiferença ao lucro, um clique compartilhado nas redes oficiais da instituição mostra a surpresa da escritora ao receber a notícia:

Irreverente, a autora também negou que o caráter anacrônico de seu trabalho — que mistura clássicos da Grécia Antiga a elementos contemporâneos — seja relevante para os leitores de hoje: “A relevância não me interessa. Quero mais que nós sejamos relevantes para eles, os antigos”.

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Nascida em Toronto em 1950, Carson é poeta, ensaísta, tradutora e acadêmica. Ela tem mais de 20 livros publicados, como Autobiografia do Vermelho (1998), Antigonick (2012) — tradução da tragédia de Sófocles — e Eros, o Doce-Amargo (1986), ensaio crítico que sintetiza seus princípios e tece um panorama sobre o amor, da Grécia antiga aos dias de hoje. No Brasil, suas traduções ficam a cargo de Adriana Lisboa.

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TAGS:
Literatura
Livro Aberto
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