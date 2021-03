‘Game of Thrones’ deve ‘ressuscitar’ personagens da série na Broadway

Enquanto os fãs aguardam as cinco séries derivadas de Game of Thrones, agora Westeros deve chegar aos palcos dos teatros. De acordo com o The Hollywood Reporter, o escritor George R. R. Martin está trabalhando, junto com os produtores Simon Painter e Tim Lawson, em uma nova história do universo prevista para estrear em 2023 na Broadway, em Nova York; West End, em Londres e na Austrália.

A produção ainda sem nome irá abordar o Grande Torneio de Harrenhal, um dos eventos que levou à Rebelião do Robert e todo o início da série de livros As Crônicas de Gelo e Fogo que deu origem à série da HBO. A competição reuniu diversos cavaleiros de Westeros e não terminou muito bem quando o príncipe herdeiro, Rhaegar Targaryen, casado com Elia Martell, coroou a rebelde Lyana Stark, prometida de Robert Baratheon, como a Rainha do Amor e da Beleza. O espetáculo será escrito por Martin e pelo dramaturgo Duncan MacMillan, premiado por sua versão teatral do clássico da literatura 1984.

Por se tratar de um evento que ocorreu 16 anos antes dos acontecimentos de Game of Thrones, a peça promete trazer de volta personagens queridos pelos fãs em suas versões jovens, como Ned Stark, Jaime Lannister, Oberyn Martell e Sor Barristan Selmy. Os outros grandes protagonistas da série como Jon Snow e Daenerys Targaryen não eram nascidos na época do torneio. “A peça irá, pela primeira vez, levar o público mais a fundo nos bastidores de um evento marcante que antes estava envolto em mistério”, diz a descrição oficial do espetáculo.

Atualmente, a HBO não está envolvida formalmente no projeto, mas tem a opção de investir na peça no futuro. A produção do universo de Game of Thrones com a emissora que está mais encaminhada até o momento é a série House of the Dragon, prevista para estrear em 2022.