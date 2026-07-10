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Cultura

Galvão Bueno e Everaldo Marques detonam estrutura de transmissão da Copa nos EUA

Narradores reclamaram de estádio onde França e Marrocos de enfrentaram nesta quinta-feira

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jul 2026, 12h24 | Atualizado em 10 jul 2026, 12h28
Montagem com dois apresentadores de TV. À esquerda, um homem idoso de óculos, blazer azul e camisa polo verde, sorrindo e gesticulando. À direita, um homem de meia-idade, óculos, camisa polo azul com logotipos da Globo e Sportv, braços cruzados, em frente a um estádio
Galvão Bueno, do SBT, e Everaldo Marques, da Globo (SBT/Globo/Divulgação)
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Galvão Bueno e Everaldo Marques detonam estrutura de transmissão da Copa nos EUA Priorizar nos meus resultados Google

Narradores da Globo e do SBT, Everaldo Marques e Galvão Bueno voltaram a reclamar da estrutura de transmissão da Copa do Mundo nos Estados Unidos nesta quinta-feira, 9. Escalados para a cobertura de França e Marrocos, em Boston, pelos respectivos canais, a dupla desabafou sobre a falta de cobertura do Gilette Stadium, onde as equipes ficaram expostas ao sol de mais de 30 graus.

Incomodado com a temperatura e o descaso da FIFA, Everaldo apontou que, quando o torneio acontece em países como África do Sul e Brasil, os padrões exigidos pela instituição são bem mais elevados. “Eles fazem uma série de exigências para que tudo tenha as melhores condições, e beleza. Só que isso não se repete aqui, e devia valer para cá também”, alfinetou o narrador, dizendo que ele e companheiros de transmissão de todo o mundo estavam “fritando” ao relento. “Esse estádio não tem cobertura; então, se chover daqui a pouco, a gente vai tomar chuva na transmissão”, completou.

No SBT, o veterano de Copas Galvão Bueno também criticou a falta de estrutura do local. “É um estádio antigo, não tem cobertura para ninguém. Todas as televisões do mundo estão embaixo de sol”, reclamou ele, contando que chegou a ver o ex-jogador Bastian Schweinsteiger passar mal de calor na cabine da transmissão alemã, e que a equipe do SBT estava segurarando guarda-chuvas para se proteger do sol.

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