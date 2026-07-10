Galvão Bueno e Everaldo Marques detonam estrutura de transmissão da Copa nos EUA

Narradores da Globo e do SBT, Everaldo Marques e Galvão Bueno voltaram a reclamar da estrutura de transmissão da Copa do Mundo nos Estados Unidos nesta quinta-feira, 9. Escalados para a cobertura de França e Marrocos, em Boston, pelos respectivos canais, a dupla desabafou sobre a falta de cobertura do Gilette Stadium, onde as equipes ficaram expostas ao sol de mais de 30 graus.

Incomodado com a temperatura e o descaso da FIFA, Everaldo apontou que, quando o torneio acontece em países como África do Sul e Brasil, os padrões exigidos pela instituição são bem mais elevados. “Eles fazem uma série de exigências para que tudo tenha as melhores condições, e beleza. Só que isso não se repete aqui, e devia valer para cá também”, alfinetou o narrador, dizendo que ele e companheiros de transmissão de todo o mundo estavam “fritando” ao relento. “Esse estádio não tem cobertura; então, se chover daqui a pouco, a gente vai tomar chuva na transmissão”, completou.

No SBT, o veterano de Copas Galvão Bueno também criticou a falta de estrutura do local. “É um estádio antigo, não tem cobertura para ninguém. Todas as televisões do mundo estão embaixo de sol”, reclamou ele, contando que chegou a ver o ex-jogador Bastian Schweinsteiger passar mal de calor na cabine da transmissão alemã, e que a equipe do SBT estava segurarando guarda-chuvas para se proteger do sol.