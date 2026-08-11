Galvão Bueno é detonado após defender Ratinho em caso de homofobia

Em meio às polêmicas envolvendo a denúncia de Carlos Roberto Massa, o Ratinho, por homofobia, o nome de Galvão Bueno veio à tona depois de o jornalista defender o apresentador. Nas redes sociais, o narrador foi alvo de críticas ao participar do Programa do Ratinho nesta segunda-feira, 10, onde declarou apoio ao colega, mesmo admitindo não saber o que havia motivado a denúncia apresentada ao Ministério Público de São Paulo recentemente.

“Eu sou testemunha. No seu primeiro programa de televisão, lá no Paraná, você nunca desrespeitou ninguém. Nunca na vida. Eu não sei o que foi, me conta a história, mas sou sua testemunha”, disse Galvão durante a atração. A fala do locutor não foi bem recebida por internautas, que questionaram seu posicionamento: “Galvão Bueno decepcionante”, escreveu um perfil no X (antigo Twitter).

“Galvão Bueno defendendo o Ratinho. Não esperava”, “Ambos parecerem ter esquecido o que Ratinho fez contra Erika Hilton na TV. Isso para citar só um caso”, foram alguns dos outros comentários deixados por usuários na rede.

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No programa da semana passada, em 5 de agosto, Ratinho voltou a causar polêmicas depois de comentar a mudança no visual do cantor sertanejo Tiago Piquilo, da dupla Hugo & Tiago. Na ocasião, o apresentador afirmou que ele estava “com uma cara de v*ado”, o que gerou grande repercussão na internet. A situação foi denunciada pelo deputado estadual suplente Agripino Magalhães Júnior (PSOL-SP) como homofobia.

Em resposta ao ocorrido, Ratinho afirmou que não teve a intenção de ofender o cantor, mas sustentou que a declaração fazia parte das brincadeiras feitas no programa. “O senhor sabe que eu estava brincando. Então, para com bobagem”, disse ao criticar o responsável pela denúncia. O apresentador ainda comentou que pode abrir mão deixar das brincadeiras na atração após o episódio. Para justificar a decisão, ele relembrou um caso envolvendo Silvio Santos, que, segundo ele, teria adotado postura semelhante após ser questionado pela forma como interagia com crianças em seu programa.

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