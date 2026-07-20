Galvão Bueno acena para nova função na Copa de 2030 após pedido de Faustão

A final da Copa do Mundo deste domingo, 19, foi um momento especial para Galvão Bueno: aos 75 anos, o narrador foi homenageado no SBT, e recebeu um recado do amigo Fausto Silva, que pediu para que ele volte para a transmissão no torneio de 2030. “Você é muito competente, tem foco, e vai com certeza surpreender todos nós. 2030 pode ser diferente, e você vai estar lá”, declarou o apresentador.

Voz do SBT nesta Copa, Galvão declarou anteriormente que este seria o seu último torneio. Depois do pedido do amigo, atestou que não pensa em narrar outra Copa, mas não fechou todas as portas para 2030. “Eu não sei daqui a 4 anos se aqui vou estar, eu não sei com que saúde vou estar. Então não é mais para pensar em narração”, começou ele, acenando em seguida para uma nova função. “Mas eu fazer um comentário, apresentar um programa, é uma coisa completamente diferente. Então, vamos deixar isso aberto. Deus sabe o que faz”.

Narrador histórico da Copa, Galvão Bueno chegou este ano à sua 14ª edição do torneio, e entrou no Guinness Book como o locutor que mais narrou jogos de Copa em todo o mundo, com 150 partidas. Ao final do jogo que sagrou a Espanha bicampeã em cima da Argentina de Messi, recebeu diversas homenagens do canal, que elaborou uma retrospectiva emocionante de sua carreira.