Galvão Bueno, 76 anos: como a televisão ainda precisa dele

Galvão Bueno completa 76 anos nesta terça-feira, 21, e segue como um dos nomes mais marcantes da televisão brasileira. Em um momento em que as transmissões esportivas apostam em formatos mais dinâmicos e na influência das redes sociais, o narrador continua se destacando pela capacidade de dar personalidade aos grandes eventos e transformar partidas em acontecimentos, mesmo tendo anunciado sua despedida de Mundiais.

Ao longo de mais de quatro décadas de carreira na Globo, Galvão se consolidou como a principal voz do futebol na TV brasileira. Seus bordões atravessaram gerações, viraram memes e, por muito tempo, fizeram dele um dos personagens mais criticados do esporte nacional. Curiosamente, sua saída da emissora que o consagrou mudou esse cenário. A distância fez crescer o reconhecimento por sua contribuição, e as críticas deram lugar a uma percepção mais nostálgica sobre seu papel nas transmissões.

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O êxito de suas narrações no SBT durante a Copa do Mundo de 2026 reforçou essa mudança. Mais do que um narrador, Galvão mostrou que ainda existe espaço para comunicadores capazes de criar vínculo com o público e imprimir uma identidade própria às transmissões — uma característica que nem sempre é compensada pela velocidade das redes sociais ou pela busca por engajamento digital.

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