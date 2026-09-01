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Cultura

Gal Gadot critica sua saída de Mulher-Maravilha e mudanças da DC: “Não foi com elegância”

Atriz afirma que James Gunn e Peter Safran chegaram a prometer o desenvolvimento de 'Mulher-Maravilha 3', mas o projeto nunca avançou

Por Ana Rita Fernandes 1 set 2026, 15h17 | Atualizado em 2 set 2026, 11h26
Gal Gadot em cena do filme 'Mulher Maravilha'
Gal Gadot em cena do filme 'Mulher Maravilha' (//Divulgação)
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Gal Gadot, que interpretou a Mulher-Maravilha nos cinemas entre 2016 e 2023, comentou em entrevista ao podcast Happy Sad Confused sobre sobre o fim de sua trajetória como Diana Prince, as mudanças na DC Studios e a troca de elenco. Segundo a atriz, os chefes do estúdio, James Gunn e Peter Safran, chegaram a garantir que ela estrelaria um terceiro filme da heroína. O projeto, no entanto, nunca saiu do papel

Eles disseram algo como: ‘Vamos desenvolver o projeto com você’., afirmou Gadot. A atriz também afirmou que começou a perceber que sua situação não era um caso isolado. Para ela, outros nomes da antiga liga DC passaram por situações muito semelhantes repetidamente.Mas vi como todo mundo foi tratado. A situação com Henry [Cavill] não foi conduzida com elegância, para dizer o mínimo. O mesmo aconteceu com Patty [Jenkins]”, declarou. 

No caso de Cavill, Gadot se refere principalmente ao retorno do ator como Superman, anunciado em outubro de 2022. Apenas dois meses depois, o estúdio confirmou que ele não continuaria no papel. O personagem foi então reformulado, passando a ser interpretado por David Corenswet. 

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Apesar de tudo, Gadot afirmou que não guarda ressentimentos contra Gunn e Safran. A atriz reconheceu que os dois estão conduzindo a DC Studios de acordo com a visão que acreditam ser a melhor para o futuro da franquia. 

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“Sinto que somos todos adultos e está tudo bem. E nem é sobre eles. Eles estão lá para fazer o que acreditam, e está tudo bem. Sou muito grata por ter tido a oportunidade de usar essas botas, de ver a personagem ser tão celebrada e de ter sido um veículo para isso naquele momento”, declarou.

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Gadot também revelou que, atualmente, não tem certeza se estaria disposta a voltar a interpretar a Mulher-Maravilha. A atriz explicou que sua vida pessoal mudou bastante desde que assumiu o papel, principalmente após ter quatro filhos.

“Para mim, fazer outra Mulher-Maravilha… Não tenho certeza se eu faria neste momento da minha vida. Tenho quatro filhos, escolas diferentes e todas essas obrigações pessoais. A ideia de me ausentar de todos eles por um período longo não funciona mais para a minha vida neste momento”, explicou.

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Até o momento, a DC Studios não anunciou oficialmente um novo filme solo da Mulher-Maravilha, nem revelou quem será a próxima atriz a interpretar Diana Prince. Nos últimos meses, rumores chegaram a apontar Adria Arjona como uma possível escolha de James Gunn para o papel. Algumas especulações chegaram a sugerir que sua suposta participação como Maxima em Superman: Man of Tomorrow poderia servir como uma espécie de disfarce para preservar a surpresa.

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