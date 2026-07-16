Gael se declara: confira resumo de Coração Acelerado nesta quinta, 16
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento
Capítulo 152 – quinta-feira, 16
João Raul revela a Talita que Agrado é a verdadeira Diana, e todos se surpreendem. Zuzu aceita o anel de Alaor, mas pede para que os dois sigam apenas namorando. Gael apoia Naiane. Agrado diz a João Raul que ele terá de enfrentar a fúria de Ronei. Eva e Vânia afirmam a Bará que Talita está gostando dele. Alaorzinho teme que Janete não aceite se casar com ele. Laurinha não aceita casar com Malvino. Gael se declara para Naiane em um programa de rádio. João Raul decide encerrar seu contrato com Ronei.