Gael se chateia: confira resumo de Coração Acelerado nesta sexta, 7
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento
Capítulo 171 – sexta-feira, 7
Agrado e Eduarda fazem um comunicado sobre suas carreiras. Ronei teme ter seus negócios impactados pela decisão da dupla. Janete decide prestar queixa contra Verônica. Gael descobre que Naiane passou informações sigilosas para Talita. Ronei procura Verônica novamente e descobre que ela deixou Bom Retorno. Gael se decepciona com Naiane. Valéria anuncia que se mudará de país, e Eduarda se preocupa com Sol. Palhares desconfia de Cinara em relação a Zilá. Ronei e Cinara desconfiam da ligação de Zilá com Verônica. João Raul comenta com Walmir que teme que seu mau momento prejudique a carreira de Agrado. Alaor anuncia que sua arma desapareceu. Agrado descobre que está concorrendo a um grande prêmio internacional.