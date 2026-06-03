Gael e Ana Castela ficam juntos: confira resumo de Coração Acelerado nesta quarta, 3
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento
Capítulo 123 – quarta-feira, 3
Agrado pensa em como revelar a mentira de Naiane sobre seu passado. Bara prejudica a apresentação de Naiane sem querer, e João Raul conforta a moça. Irene repreende Walmir por permitir que o filho peça Naiane em noivado. Janete e Alaorzinho conversam. Agrado e Eduarda desmascaram Naiane, e Ronei e Zilá se desesperam. Janete confronta Zilá. Gael chama Ana Castela para sair. Walmir confessa a João Raul que sabia que Agrado era Diana. Alaorzinho se decepciona com Naiane. João Raul e Agrado discutem. Naiane se desespera com seu futuro. Alana e Ronei tentam convencer João Raul e Agrado a cantar juntos. Gael e Ana Castela ficam juntos. Agrado e João Raul se emocionam ao cantar sua música.