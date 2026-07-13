Gael beija Naiane: confira resumo de Coração Acelerado nesta segunda, 13
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento
Capítulo 149 – segunda-feira, 13
Talita pede que Tino registre o olhar apaixonado de João Raul para Agrado. Walmir conta sua história com João Raul para Irene, que se emociona. Zilá surpreende Ronei. Cinara ajuda Naiane a armar outra arapuca para Agrado e Eduarda, e Palhares desconfia. Gael é libertado do quarto em que estava preso no navio, e beija Naiane. Alaor planeja se casar com Zuzu. Agrado e João Raul pensam nas crianças que foram antes de entrar no palco. Talita e Tino tomam o chá adulterado por Naiane sem querer e perdem a voz.