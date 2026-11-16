Gabz se mete em briga de José de Abreu, fala em racismo e o provoca: ‘Me processa’

Gabz arrumou briga com José de Abreu, desafiando-o a acioná-la na Justiça. A confusão começou na sexta-feira, 13, quando o ator publicou uma provocação ao deputado federal eleito Jones Manoel (Psol-PE) no X. Jones criticou o reajuste fiscal proposto pelo governo. O ator intimou então o deputado a organizar uma manifestação de rua contra o presidente Lula (PT). No dia seguinte, Jones respondeu que não participaria de nenhum ato contra o petista.

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O deputado afirmou que sua próxima manifestação seria a Marcha da Consciência Negra, marcada para 19 de novembro, em Recife. Na sequência, criticou a postura de Abreu e afirmou que o ator tinha tons racistas. Diante das críticas, ele mencionou a possibilidade de levar a discussão à Justiça.

Nos stories do Instagram, posteriormente apagados, Gabz manifestou repúdio à postura do ator, questionou a ameaça de recorrer a processos judiciais e afirmou que a reação pode funcionar como tentativa de silenciar pessoas negras. A atriz demonstrou solidariedade a Jones e cobrou de Abreu postura coerente com o enfrentamento ao racismo. Por fim, Gabz desafiou diretamente o veterano a tomar medidas judiciais contra ela. “Me processa”, escreveu. Abreu não respondeu.

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