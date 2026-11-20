Gaby Amarantos, 48, vai interpretar Alcione, 78, no cinema. A novidade foi anunciada nesta sexta-feira, 20, Dia da Consciência Negra, e marca um novo passo na carreira da cantora paraense, que dará vida à Marrom em sua juventude. “Vem aí o filme da nossa Rainha Marrom, e eu tenho a alegria de interpretá-la nessa história! Estou muito feliz em compartilhar mais essa novidade com vocês. Que honra!”, comemorou Gaby nas redes sociais, em uma publicação na qual apareceu usando um vestido estampado com o rosto da sambista.

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A cinebiografia está sendo desenvolvida pela Pródigo Filmes, responsável por produções como Manas e O Roubo da Taça, em parceria com a Amarantos Eleva, empresa da própria artista. O roteiro será assinado por Maíra Oliveira e deve se concentrar nos primeiros anos da trajetória de Alcione, desde a juventude em São Luís, no Maranhão, até o início da carreira musical. As filmagens estão previstas para 2028, mas ainda não há data de estreia definida.