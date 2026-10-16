Gabriela Prioli quebra silêncio após ser ligada a Daniel Vorcaro: ‘Sem provas’
Apresentadora negou relação comercial com o banqueiro e afirmou que ele nunca editou, aprovou ou orientou seus conteúdos sobre o Banco Master
A apresentadora Gabriela Prioli se manifestou nas redes sociais nesta sexta-feira, 16, horas após a publicação de matéria do Estadão que afirma que ela foi supervisionada pelo banqueiro Daniel Vorcaro enquanto produzia conteúdos sobre o Banco Master. Em um story no Instagram, ela negou qualquer relação comercial com o magnata e afirmou que ele “nunca editou, aprovou ou orientou qualquer conteúdo”.
Prioli também questionou a falta de provas sobre o suposto contrato e os pagamentos mencionados nas conversas vazadas pelo jornal. Segundo a apresentadora, “100% de seu faturamento está documentado por notas fiscais” e nenhuma delas foi emitida para o Banco Master ou empresas ligadas a Vorcaro. Ela classificou as acusações sem comprovação como “extremamente graves” e afirmou que medidas cabíveis já estão sendo tomadas. “Conversas sobre Gabriela Prioli não são conversas realizadas com Gabriela Prioli”, escreveu.
Confira o texto completo publicado por Gabriela Prioli:
“Daniel Vorcaro nunca editou, aprovou ou orientou qualquer conteúdo produzido por Gabriela Prioli. Conforme Prioli afirmou anteriormente, ela nunca foi procurada e/ou celebrou qualquer relação comercial com Vorcaro. Afirmar isso, sem qualquer comprovação, além de irresponsável, é extremamente grave e medidas cabíveis já estão sendo tomadas.
O material até o momento fala de conversas entre duas pessoas que mencionam o nome de Prioli. Onde estão as provas de todas as informações citadas? Onde está o suposto contrato? Onde estão os comprovantes dos supostos pagamentos? 100% de seu faturamento está documentado por notas fiscais e, nenhuma delas foi emitida para o Banco Master ou empresas ligadas a Daniel Vorcaro, o que só reforça que Prioli não tem nenhuma relação comercial com eles.
Conversas sobre Gabriela Prioli não são conversas realizadas com Gabriela Prioli.
Suposições sem provas não são verdades. São apenas suposições.”
O canal VEJA+ TV está disponível hoje no YouTube, pelo sistema Fast TV na Samsung TV Plus (2059), no LG Channels (126) e no TCL Channel (10031), e nas plataformas Roku e NxTV. O mesmo conteúdo entra no ar também no site de VEJA.
Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:
- Tela Plana para novidades da TV e do streaming
- O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais
- Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming
- Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial