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Cultura

Gabriela Prioli quebra silêncio após ser ligada a Daniel Vorcaro: ‘Sem provas’

Apresentadora negou relação comercial com o banqueiro e afirmou que ele nunca editou, aprovou ou orientou seus conteúdos sobre o Banco Master

Por Ana Rita Fernandes 16 out 2026, 17h10 | Atualizado em 16 out 2026, 17h28
Gabriela Prioli
Gabriela Prioli (Instagram/Reprodução)
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Gabriela Prioli quebra silêncio após ser ligada a Daniel Vorcaro: ‘Sem provas’ Priorize VEJA no Google

A apresentadora Gabriela Prioli se manifestou nas redes sociais nesta sexta-feira, 16, horas após a publicação de matéria do Estadão que afirma que ela foi supervisionada pelo banqueiro Daniel Vorcaro enquanto produzia conteúdos sobre o Banco Master. Em um story no Instagram, ela negou qualquer relação comercial com o magnata e afirmou que ele “nunca editou, aprovou ou orientou qualquer conteúdo”.

Prioli também questionou a falta de provas sobre o suposto contrato e os pagamentos mencionados nas conversas vazadas pelo jornal. Segundo a apresentadora, “100% de seu faturamento está documentado por notas fiscais” e nenhuma delas foi emitida para o Banco Master ou empresas ligadas a Vorcaro. Ela classificou as acusações sem comprovação como “extremamente graves” e afirmou que medidas cabíveis já estão sendo tomadas. “Conversas sobre Gabriela Prioli não são conversas realizadas com Gabriela Prioli”, escreveu. 

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Confira o texto completo publicado por Gabriela Prioli:

“Daniel Vorcaro nunca editou, aprovou ou orientou qualquer conteúdo produzido por Gabriela Prioli. Conforme Prioli afirmou anteriormente, ela nunca foi procurada e/ou celebrou qualquer relação comercial com Vorcaro. Afirmar isso, sem qualquer comprovação, além de irresponsável, é extremamente grave e medidas cabíveis já estão sendo tomadas.

O material até o momento fala de conversas entre duas pessoas que mencionam o nome de Prioli. Onde estão as provas de todas as informações citadas? Onde está o suposto contrato? Onde estão os comprovantes dos supostos pagamentos? 100% de seu faturamento está documentado por notas fiscais e, nenhuma delas foi emitida para o Banco Master ou empresas ligadas a Daniel Vorcaro, o que só reforça que Prioli não tem nenhuma relação comercial com eles.

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Conversas sobre Gabriela Prioli não são conversas realizadas com Gabriela Prioli.
Suposições sem provas não são verdades. São apenas suposições.”

Texto em português brasileiro sobre Gabriela Prioli e Daniel Vorcaro, afirmando que ela não tem relação comercial com ele e questionando provas de supostos pagamentos e contratos, com fundo preto e letras brancas
Story de Gabriela Prioli negando possível ligação com Daniel Vorcaro. (Reprodução/Instagram)
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TAGS:
Daniel Vorcaro
Gabriela Prioli
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