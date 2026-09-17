Gabriela Loran sobre haters: ‘A gente tem que naturalizar certas questões’
Aos 33 anos, atriz é a convidada do programa semanal da coluna GENTE
Ainda parada nas ruas pelo sucesso recente como Viviane em Três Graças, quando quebrou tabus na teledramaturgia nacional por vivenciar um par romântico pelo qual o público torceu no horário nobre da TV Globo, Gabriela Loran, 33 anos, se prepara para viver uma política na nova temporada de Arcanjo Renegado, da Globoplay, inspirada em Mariele Franco. Ela também vai protagonizar Amor à la Carte, o primeiro filme do streaming com uma atriz trans num papel cis. Convidada do programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku), assim ela fala como lida com as críticas e haters no anonimato da internet:
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“Não meço esforços em bloquear, restringir palavras, tornar esse lugar um ambiente seguro para mim. Deixar de seguir pessoas também. A gente tem que naturalizar essas questões, porque às vezes a pessoa não faz mais sentido para você, e está tudo bem. Por que a gente tem que ficar consumindo conteúdo que não quer mais? Se você não gosta de mim, por que vai entrar no meu perfil, ver os meus vídeos e comentar nas minhas coisas? Sempre bloqueio. Não vou perder meu tempo com isso. Prefiro investir meu tempo em pessoas que querem aprender”.
Captação de imagens e edição: Libário Nogueira / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221).