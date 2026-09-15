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Cultura

Gabriela Loran sobre espaço para trans: ‘Tem quem encare como guerra, e não é’

Aos 33 anos, atriz é a convidada do programa semanal da coluna GENTE

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 set 2026, 11h00
Gabriela Loran -
Gabriela Loran -  (Divulgação/TV Globo)
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Gabriela Loran sobre espaço para trans: ‘Tem quem encare como guerra, e não é’ Priorizar nos meus resultados Google

Gabriela Loran, 33 anos, conheceu de vez a fama ao interpretar Viviane em Três Graças, quando quebrou tabus na teledramaturgia nacional por vivenciar um par romântico pelo qual o público torceu no horário nobre da TV Globo. Agora se prepara para viver uma política na nova temporada de Arcanjo Renegado, da Globoplay, inspirada em Mariele Franco. Ela também vai protagonizar Amor à la Carte, o primeiro filme do streaming com uma atriz trans num papel cis. Convidada do programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku),ela fala sobre a forma como encara a quebra de paradigmas na sociedade como uma mulher trans.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

“Não se trata de uma guerra entre pessoas cis e pessoas trans. Tem pessoas que encaram como uma guerra, e não é guerra. Sempre fui a pessoa que sempre falei: “Olha, se você tem qualquer dúvida sobre qualquer pessoa que conheço, se você tem qualquer dúvida sobre o universo LGBT, me pergunta, eu sou a pessoa para você errar, para você não errar com outras pessoas. Sou a pessoa muito do diálogo, da escuta, de querer entender, de apresentar outros caminhos. Não sou dona da verdade, também estou aprendendo todos os dias, mas nesse universo, tenho propriedade. Porque tem uma coisa que nada no mundo supera… Você pode ir para Harvard estudar pessoas trans. Você pode ir para qualquer, pode ter o diploma que for. Mas nada, nada, nada supera a vivência. A vivência de uma pessoa, o lugar de fala de uma pessoa”.

Captação de imagens e edição: Libário Nogueira / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221).

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TAGS:
atriz
Gente
TV Globo
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