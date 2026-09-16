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Cultura

Gabriela Loran critica feministas radicais que não incluem a luta de mulheres trans

Aos 33 anos, atriz é a convidada do programa semanal da coluna GENTE

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 set 2026, 11h00
Gabriela Loran como Viviane em 'Três Graças'
Gabriela Loran como Viviane em 'Três Graças' (TV Globo/Reprodução)
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Gabriela Loran critica feministas radicais que não incluem a luta de mulheres trans Priorizar nos meus resultados Google

Convidada do programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku), Gabriela Loran, 33 anos, se prepara para viver uma política na nova temporada de Arcanjo Renegado, da Globoplay, inspirada em Mariele Franco. Ela também vai protagonizar Amor à la Carte, o primeiro filme do streaming com uma atriz trans num papel cis. Ela comenta, entre outros assuntos, por que algumas mulheres radicais não entendem a luta de pessoas trans como relacionadas a elas também:

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

“Sem dúvida (sou uma mulher feminista). O transfeminismo e o feminismo de mulheres negras caminham juntos. É como se fossem lutas que não podem caminhar juntas, brigando por causas muito parecidas. Olha, a gente só consegue conversar quando tem escuta dos dois lados. A partir do momento em que eu não tenho escuta do outro lado, não faz sentido conversar. Dialogo com quem tem vontade de aprender, de sair da zona da ignorância. Às vezes cometem preconceito não porque eles querem, mas porque nunca tiveram acesso. Quando alguém me para e fala: ‘Poxa, o que é trans?’ Ou, do mais ignorante mesmo: ‘Qual banheiro você usa?’. É porque às vezes a pessoa realmente tem dúvida sobre isso. A dúvida é genuína. A gente tem que diferenciar o preconceito da dúvida”.

Captação de imagens e edição: Libário Nogueira / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221).

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