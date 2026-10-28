Gabriela Duarte questiona suposta ‘perseguição política’ após derrota de Flávio Bolsonaro

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Após a derrota de Flávio Bolsonaro, Gabriela Duarte questionou nas redes sociais a perseguição a adversários políticos. A manifestação da filha de Regina Duarte, que já tentou evitar que a mãe falasse sobre seu apoio à família Bolsonaro, surge em meio à repercussão da decisão do STF sobre os passaportes do senador.

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Após a derrota de Flávio Bolsonaro (PL) para Lula (PT) nas eleições presidenciais, Gabriela Duarte compartilhou uma mensagem, nesta quarta-feira, 28, questionando a perseguição a adversários políticos. “Como é mesmo o nome do regime que persegue e prende seus opositores?”, escreveu nos Stories do Instagram. A publicação ocorreu em meio à repercussão da decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou a entrega dos passaportes do senador, investigado em dois inquéritos. Flávio deixou o Brasil e viajou aos Estados Unidos com a família. Gabriela não mencionou diretamente nenhum dos políticos na mensagem.

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A manifestação chama a atenção pelo histórico recente da atriz, filha de Regina Duarte, que foi secretária especial da Cultura no governo de Jair Bolsonaro. Em agosto, durante uma entrevista, Gabriela tentou impedir que a mãe respondesse a perguntas sobre política, incluindo seu apoio à família Bolsonaro. “Não vai responder isso”, afirmou na ocasião.