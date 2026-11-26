Gabriela Duarte apareceu irreconhecível em uma fotografia resgatada pelo maquiador Fernando Torquatto na noite desta quarta-feira, 25. No registro antigo, a atriz surge caracterizada como a modelo alemã Veruschka, que morreu aos 87 anos, em Berlim. A publicação foi feita em homenagem à profissional, considerada um dos grandes nomes da moda dos anos 1960.

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Ao recordar o trabalho realizado com a atriz, Torquatto destacou a influência da alemã em sua trajetória profissional. “Sua beleza singular, sua expressividade e sua extraordinária capacidade de transformação inspiraram profundamente o meu trabalho”, escreveu o maquiador.

Contemporânea de nomes como Twiggy e Jean Shrimpton, Veruschka também teve passagem pelo cinema, com participação no clássico Blow-Up – Depois Daquele Beijo (1966), do diretor Michelangelo Antonioni. Segundo o jornal alemão Bild, a causa da morte da modelo não foi divulgada.

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