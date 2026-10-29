Gabriel tenta convencer Bela: confira resumo de Por Você nesta quinta-feira, 29/10
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres
Capítulo 64 – dia 29, quinta-feira
Gabriel tenta convencer Bela a dar uma nova chance pro amor dos dois, mas ela recusa. Zé registra fotos de Gabriel e Bela juntos. Samuca pergunta a Lucas se ele vai embora como seu pai foi. Ítalo assume para Glorinha que deixará o judô. Ricardo visita a academia de dança de Sílvia. Juca e Glorinha se interessam um pelo outro. Juarez pede uma trégua para Zé e Guima. Leandra ajuda Pérola a encontrar o perfil de Francisco, filho de Manoel, na internet. Peixe procura o novo morador da antiga casa de Juli. Junqueira mostra a Vanessa a foto de Bela e Gabriel juntos, tirada por Zé.