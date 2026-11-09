Gabriel tem alta do hospital: confira resumo de Por Você nesta segunda-feira, 09/11
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres
Capítulo 73 – dia 09, segunda-feira
Após despertar do coma, Gabriel tem alta do hospital e Vanessa o entrega provas que reuniu contra Junqueira. Zé destrói celular roubado de Junqueira para eliminar todos os registros do aparelho. Junqueira e Vanessa rompem aliança de vez. Vanessa conta seus planos para Sílvia, que repudia a amiga. Bela conversa sobre diagnóstico de Samuca com os irmãos do menino. Juarez sugere ter outro filho com Iara. Vanessa tenta acessar celular de Gabriel e Leandra impede. Lucas conta sobre seu passado para Margô, e ela o apoia. Gabriel diz a Bela que acredita que Junqueira tenha encomendado seu atropelamento. Ricardo percebe sinais preocupantes no comportamento de Vitor. Bela conversa com Lucas sobre Samuca. Vitor se automedica. Gabriel denuncia Junqueira.