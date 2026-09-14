Gabriel o Pensador será indenizado após ter música usada em campanha política
Rapper venceu ação na Justiça
Gabriel o Pensador será indenizado em 50 mil reais pelo uso não autorizado de uma de suas músicas em uma campanha política. A decisão da Justiça do Rio de Janeiro envolve o candidato a deputado federal por São Paulo Dalbert Mega (PP), que utilizou a música Até Quando? sem autorização durante a campanha para a prefeitura de Votuporanga (SP), em 2024.
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