Gabriel flagra Lucas e Bela juntos: confira resumo de Por Você neste sábado, 05/09
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres
Capítulo 18 – sábado, 05/09
Ítalo machuca o braço, e Lucas, Peixe e Glorinha o levam até o Hospital Luz. Vitor questiona Leandra sobre o namoro dos dois. Peixe conversa com Gabriel. Gabriel flagra Lucas e Bela juntos, e Vanessa observa a reação do ex-marido. Bela adverte Peixe sobre Vanessa. Iara se frustra com a falta de reação de Juarez às suas investidas. Bela participa de sua primeira reunião de responsáveis na escola das crianças. Vanessa comenta com Sílvia que Lucas pode ajudá-la a afastar Gabriel de Bela. Gabriel diz a Ricardo que pedirá o divórcio a Vanessa. Toy decide se declarar para Leandra, quando vê Vitor beijar a médica. Zé chantageia Juarez.