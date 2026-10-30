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Cultura

Gabriel confessa a Vanessa que sempre amou Bela: confira resumo de Por Você nesta sexta-feira, 30/10

Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 out 2026, 06h00
Uma mulher negra de tranças e vestido amarelo empurra um carrinho de compras ao lado de um homem branco de óculos e camisa azul, também com um carrinho, em um supermercado. Ambos olham para baixo, com expressões sérias. Ao fundo, prateleiras de produtos e outros clientes.
Sheron Menezzes e Thiago Lacerda em 'Por Você' (Globo/Reprodução)
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Gabriel confessa a Vanessa que sempre amou Bela: confira resumo de Por Você nesta sexta-feira, 30/10 Priorize VEJA no Google

Capítulo 65 – dia 30, sexta-feira

Vanessa sai da sala de Junqueira atordoada. O novo morador da casa de Juli pede a Peixe um alto valor pelo aluguel do imóvel. Pérola incentiva Manoel a ligar para o filho. Juarez e Dalila pedem que Peixe desista de seu plano de voltar para a antiga casa de Juli. Gabriel chega para o jantar de noivado da filha na casa de Pérola, e Vanessa tenta reaproximação. Lucas e Margô saem juntos. Iara sente um enjoo. Vanessa propõe um intercâmbio a Vitor, a fim de afastar o rapaz de Leandra. Vitor expõe a proposta de Vanessa, e Pérola fica devastada. Gabriel confessa a Vanessa que sempre amou Bela.

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Resumo de novela
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