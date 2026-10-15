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Cultura

Gabriel alerta Bela sobre o dono do carro que bateu contra o seu: confira resumo de Por Você nesta quinta-feira, 15/10

Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 out 2026, 06h00
Duas mulheres sorrindo dentro de um carro. A do banco de trás, com cabelo cacheado e blusa colorida, ri olhando para a frente. A do banco da frente, com blusa azul, tem o braço estendido. Gotas de água respingam no vidro da janela
Bela (Sheron Menezzes) e Juli (Lucy Ramos) sofrem acidente de carro no primeiro capítulo de 'Por Você'  (TV Globo/Reprodução)
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Gabriel alerta Bela sobre o dono do carro que bateu contra o seu: confira resumo de Por Você nesta quinta-feira, 15/10 Priorize VEJA no Google

Capítulo 52 – dia 15, quinta-feira

Bela se emociona com o amor de Samuca. Vanessa contrata Clarice. Peixe, Glorinha e Ítalo estranham quando Samuca chama Bela de mãe. Peixe vai escondido para casa de Dalila, e Juarez o repreende após flagra. Suelen fica confusa com seus sentimentos por Maike. Bela contrata o enfermeiro Vitinho para o hospital. Manoel e Pérola fazem diálise. Gabriel alerta Bela sobre o dono do carro que bateu contra o seu. Nelma tem uma crise de asma, e Vitor a socorre. Vanessa sugere que Leandra conheça Guilherme, filho de um antigo amigo. Bela pergunta a Juarez se ele conhece o dono do carro que causou o acidente dela e de Juli.

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Resumo de novela
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