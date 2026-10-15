Gabriel alerta Bela sobre o dono do carro que bateu contra o seu: confira resumo de Por Você nesta quinta-feira, 15/10
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres
Capítulo 52 – dia 15, quinta-feira
Bela se emociona com o amor de Samuca. Vanessa contrata Clarice. Peixe, Glorinha e Ítalo estranham quando Samuca chama Bela de mãe. Peixe vai escondido para casa de Dalila, e Juarez o repreende após flagra. Suelen fica confusa com seus sentimentos por Maike. Bela contrata o enfermeiro Vitinho para o hospital. Manoel e Pérola fazem diálise. Gabriel alerta Bela sobre o dono do carro que bateu contra o seu. Nelma tem uma crise de asma, e Vitor a socorre. Vanessa sugere que Leandra conheça Guilherme, filho de um antigo amigo. Bela pergunta a Juarez se ele conhece o dono do carro que causou o acidente dela e de Juli.