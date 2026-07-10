Gabi Martins recebe notícia de morte de parente e liga câmera para registrar choro

Gabi Martins recebeu a notícia da morte do padrinho antes de entrar no palco para fazer um show. A cantora se apresentou na quarta-feira, 8, na 40ª Festa do Peão de Salto de Pirapora, interior de São Paulo, que também teve como atração Ana Castela. Ela contou que “ficou sem chão”, mas que não deixou o compromisso de lado.

“Show mais difícil que eu fiz na minha vida. Faltavam poucas horas para o show, ainda estava me arrumando e recebi a notícia de que o meu padrinho tinha partido de repente. Fiquei sem chão. Não tinha forças”, contou aos prantos.

A cantora também se filmou de joelhos no banheiro. “Pedi a Deus para me dar forças e conseguir cantar. Falei: ‘Senhor, que a minha voz seja a tua voz. Que eu consiga trazer alegria para essas pessoas, mesmo com o coração quebrantado'”, contou ela.

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